Напиши словосочетание со словом серый.ЭТО БЫЛО ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЕРОЕ СОЗДАНИЕ.

Напиши словосочетание со словом серый.ЭТО БЫЛО ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЕРОЕ СОЗДАНИЕ.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Серое создание.
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