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Напиши словосочетание со словом серый.ЭТО БЫЛО ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЕРОЕ СОЗДАНИЕ.
Напиши словосочетание со словом серый.ЭТО БЫЛО ТАКОЕ МАЛЕНЬКОЕ СЕРОЕ СОЗДАНИЕ.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Серое создание.
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