Напиши сначала слова,в которых буква я обозначает мягкость согласного,затем все остальные слова? Якорь,коляска,язык,утята,солянка,январь,мякоть,ягоды,поляна,яблоко,цыплята,гулял,яма,Яков,рядом.

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Напиши сначала слова,в которых буква я обозначает мягкость согласного,затем все остальные слова? Якорь,коляска,язык,утята,солянка,январь,мякоть,ягоды,поляна,яблоко,цыплята,гулял,яма,Яков,рядом.

Автор: Гость