Напиши сначала слова,в которых буква я обозначает мягкость согласного,затем все остальные слова? Якорь,коляска,язык,утята,солянка,январь,мякоть,ягоды,поляна,яблоко,цыплята,гулял,яма,Яков,рядом.
Русский язык
Напиши сначала слова,в которых буква я обозначает мягкость согласного,затем все остальные слова? Якорь,коляска,язык,утята,солянка,январь,мякоть,ягоды,поляна,яблоко,цыплята,гулял,яма,Яков,рядом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Коляска, утята, солянка, мякоть, поляна, цыплята, гулялю 2)Якорь, язык, январь, ягоды, яблоко, яма, Яков.
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