Напиши сочинение из 7–8 предложений. Сочинение пиши чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 23 июня отмечается Международный олимпийский день. Что символизируют олимпийские кольца? Почему для человечества важно развитие олимп...
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Напиши сочинение из 7–8 предложений. Сочинение пиши чётко и разборчиво, соблюдая нормы речи. 23 июня отмечается Международный олимпийский день. Что символизируют олимпийские кольца? Почему для человечества важно развитие олимпийского движения?
Ответ(ы):
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ОЛИМПИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, международное общество, движение за развитие спорта как одного из средств достижения физического и духовного совершенства человека, за укрепление международного сотрудничества. Цели Олимпийского движения — способствовать развитию физических и моральных качеств, являющихся основой любительского спорта; воспитывать молодёжь в духе лучшего взаимопонимания и дружбы.Олимпийское движение объединяет миллионы спортсменов, независимо от их политических и религиозных взглядов, расовой принадлежности. Борьба за претворение в жизнь прогрессивных Олимпийских принципов выражает общедемократическую сущность Олимпийского движения.Современное Ооимпийское движение имеет большое социальное значение, способствует установлению связей между спортивными орг-циями различных стран. В этом социально, политически и идеологически сложном общественном движении основополагающими являются такие прогрессивные олимпийские принципы, как недопустимость политической, расовой и религиозной дискриминации в спорте, признание суверенитета и равноправия национальных спортивных организаций, невмешательство в их внутр. жизнь, демократические основы организации движения, участие в борьбе за достижение всеобщего мира. Неуклонное соблюдение этих принципов — главное условие, обеспечивающее единство Олимпийского движения, прогресс Олимпийских игр.
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