Напиши сочинение на тему ,, Мои любимые книги,, по плану.План 1. Любишь ли ты читать ? 2. Какие книги тебе нравятся? 3. Кто написал эти книги? 4. О ком, о чем в них рассказывается? 5.Какую книгу тебе хот...

Я с детства люблю читать. Чтение - это большое удовольствие, и когда я читаю книги в потрепанных обложках, мне хочется, чтобы этот момент длился вечно. Когда я читаю книги, сюжет поглощает меня полностью и без остатка. Мне нравятся книги про войну. Когда мы читаем такие книги, мы погружаемся в то время, и кажется, что мы будто смотрим увлекательный фильм про военное время, когда все так непросто и нелегко. Одна из моих любимых книг- "Судьба человека". Много книг и фильмов о войне. Но этот рассказ о судьбе простого человека иногда затрагивает душу именно фактом судьбы обычного человека, Андрея Соколова с мужеством и стойкостью вынесшим на своих все тяготы войны. Сначала просто слушаешь, как будто рассказывают это тебе. Обычная человеческая жизнь со своими сложностями и радостями. Молодым человеком он потерял близких и не было у него больше родных. Но вскоре он нашел себе жену. У них родились дети, две девочки и сын. А потом началась Война. Соколов уезжает служить на фронт и с трудом прощается с родными. Многое пережил он в военные годы, даже попал в плен к Немцам, но ему удалось убежать. От новости, что его жена и дочери погибли грустишь и жалеешь Соколова. Только сын остался, да и он тоже погибает,- прямо в день победы. Кажется, что все несчастья и беды сыплются на голову Андрея. Но он не сгибает головы и старается жить дальше. Находит работу и вдруг встречает такую же жертву войны, маленького мальчика, у которого погибли родные. Вместе они живут дальше. Чувствуешь грусть и сожаление этим двум жертвам войны. Ведь они не виноваты во всех бедах, которые навалились на них, будто специально. Именно этот рассказ, я бы прочитала еще раз. Возможно даже не один, потому что он поистине волнует...