Напиши сочинение на тему "Они защищали Родину" . Что там должно быть ? Маленькое сочинение где рассказывается о том , что без ветеранов наша страна бы не победила в Великой Отечественной Войне . Благодаря им мы живем...

Сочинение "Ветераны Великой Отечественной Войны"Их остались лишь единицы: тех, кто видел своими глазами, тех, кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной Войне.О ветеранах у нас принято вспоминать лишь в преддверии Дня Победы, да и то, в качестве прикрепленной георгиевской ленты на самых разных элементах одежды. Мы замечаем их только в этот день, когда, гордо обвешанные орденами, они, трудно дыша, неспешно ковыляют по парку. Да и то, кто их, ветеранов, замечает в разгоряченной народными гуляниями и алкоголем толпе?Что уж говорить про обычный день, когда спеша по своим «безумно важным» делам, мы толкаем проходящего старика-ветерана. Где благодарность за нашу возможность выбирать себе десять видов завтрака, двадцать пар джинсов и тридцать моделей мобильных телефонов?Забытые государством, ненужные обществу, перемолотые стальными челюстями войны и лишений, ветераны нынче выброшены на обочину современной жизни, как старый и рваный башмак. Их просто не замечают, относясь, словно к пустому месту в транспорте, общественных местах, поликлиниках.Неужели эти люди не заслуживают элементарного уважения?! Неужели они терпели лишения, чудом избежали смерти, строили новый мир для того, чтобы теперь ходить призраками среди живых. Их ведь очень мало и нужна им чуточка нашего тепла, участия, внимания. Они достойны лучшей участи, чем нынче могут предложить власть имущие, говорящие красивые речи на парадах с беззастенчиво лживыми глазами.С политиками и так все ясно, но ведь нужно начать с себя. Каждый из нас может чем-то помочь. Для начала поблагодарить, искренне и с душой. Если в вашем окружении есть люди, воочию видевшие войну и прошедшие все круги ее ада, не оставайтесь равнодушными – проявите участие к их жизни, ведь ветеранов Великой Отечественной Войны остались лишь единицы