Напиши существительные в родительном падеже во множественном числе. весло вёсел путь стекло круг ведро колесо мост место платье кольцо крыло воробей облако зерно гусь

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Напиши существительные в родительном падеже во множественном числе. весло вёсел путь стекло круг ведро колесо мост место платье кольцо крыло воробей облако зерно гусь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь-путей,  стекло-стекол, круг-кругов, ведро-ведер, колесо-колес, мост-мостов, место-мест, платье-платьев, кольцо-колец, крыло-крыльев, воробей-воробьев,  облако-облаков, зерно-зерен, гусь-гусей
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