Напиши текст.Составь промышленные буквы там, где это необходимо. Выпиши из текста по три слова.1. с проверенными бесплатными гласными в корне.2.с парными согласными в корне.3.с бракосочетаниями,написание которых нужно запомнить...
Русский язык
Напиши текст.Составь промышленные буквы там, где это необходимо. Выпиши из текста по три слова.1. с проверенными бесплатными гласными в корне.2.с парными согласными в корне.3.с бракосочетаниями,написание которых нужно запомнить.Там,где это возможно,рядом запиши проверочные слова .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гласными парными согласными
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