Напиши текст.Составь промышленные буквы там, где это необходимо. Выпиши из текста по три слова.1. с проверенными бесплатными гласными в корне.2.с парными согласными в корне.3.с бракосочетаниями,написание которых нужно запомнить...

Русский язык

Напиши текст.Составь промышленные буквы там, где это необходимо. Выпиши из текста по три слова.1. с проверенными бесплатными гласными в корне.2.с парными согласными в корне.3.с бракосочетаниями,написание которых нужно запомнить.Там,где это возможно,рядом запиши проверочные слова .

Автор: Гость