Напиши в правом окне, какие три цепочки нужно склеить что бы получилось слово КАНАРЕЙКА при этом две из этих трех цепочек должны быть одинаковыми

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Напиши в правом окне, какие три цепочки нужно склеить что бы получилось слово КАНАРЕЙКА при этом две из этих трех цепочек должны быть одинаковыми

Автор: Гость