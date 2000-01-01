Напиши,какие правила необходимо соблюдать при пользовании газовой плитой .Объясни почему.

1) не оставлять гас включённым без присмотра ( потому , что газ быстро распространяется по помещению и легко воспламеняется) 2) готовить под присмотром взрослых ( есть риск обжечься )3) не оставлять легко воспламеняемые вещи рядом с плитой ( бумага , масло и т.д.может образоваться пожар !!!) 4) необходимо открыть окно ( чтобы не случилось 1)