Напишіть рівняння реакції за допомогою яких можна здійснити хімічні перетворенн??: KMn04-gt;O2-gt;CO-gt;CO2 ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ДУЖЕ ПОТРЯБНО. ЗАВДАННЯ 7 КЛАСУ

Химия

Напишіть рівняння реакції за допомогою яких можна здійснити хімічні перетворенн??: KMn04-gt;O2-gt;CO-gt;CO2 ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ДУЖЕ ПОТРЯБНО. ЗАВДАННЯ 7 КЛАСУ

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