Напишіть рівняння реакції за допомогою яких можна здійснити хімічні перетворенн??: KMn04-gt;O2-gt;CO-gt;CO2 ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ДУЖЕ ПОТРЯБНО. ЗАВДАННЯ 7 КЛАСУ
Химия
Напишіть рівняння реакції за допомогою яких можна здійснити хімічні перетворенн??: KMn04-gt;O2-gt;CO-gt;CO2 ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА, ДУЖЕ ПОТРЯБНО. ЗАВДАННЯ 7 КЛАСУ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Извините, говорю только по-русски (По-другому не умею) 2KMnO4=(t)=K2MnO4+MnO2+O2 2C+O2=2CO 2CO+O2=2CO2
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