Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень, обравши самостійно конкретні речовини, ввівши своє значення n і m , що позначені в загальних формулах: CnH2n + 2 → CnH2n → CnH2n − 2 → CnH2n→ А → CnH2 n + 2O→ Б → CmH2m О2 → (Cn...
Химия
Напишіть рівняння реакцій за схемою перетворень, обравши самостійно конкретні речовини, ввівши своє значення n і m , що позначені в загальних формулах: CnH2n + 2 → CnH2n → CnH2n − 2 → CnH2n→ А → CnH2 n + 2O→ Б → CmH2m О2 → (CnH2m O)2Са.
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