Напишіть цифри словами; визначте відмінок числівників. До 376 додати 7; від 292 відняти 24; до 3624 додати 9; від 3112383 відняти 11; від 1632 відняти 4; скласти 23 з 2873; сума чисел дорівнює 203; визначити добуток від множен...

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До трьохсот семидесяти шести додати сім. Від двохсот дев'яносто двох відняти двадцять чотири. До трьох тисяч шестиста двадцяти чотирьох додати дев'ять. Від трьох мільйонів стадванадцяти тисяч трьохсот вісімдесяти трьох відняти одинадцять. Від тисячі шестиста тридцяти двох відняти чотири. Скласти двадцять три з двох тисяч вісімста семмдесяти трьох. Сума чисел дорівнює двісті три. ...множення п'ятсот тридцяти п'яти на сім. ...вісім ..В семидесяти двох. ... одинадцять ...В ста вісімдесяти семи.