Напишить твір на одну з тем :Зустрічз з дивом по творі пурпу рові вітрила або як я розумію що таке кохання иеж по твоорі пурпурові вітрила

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Стародавні греки говорили, що бажання вже саме по собі творить. Сила бажання, мрії здатні перевернути життя і змінити людину. Олександр Грін силою своєї мрії створив цілий світ, у якому живуть відважні, щиросерді чоловіки, поетичні й прекрасні жінки, де біля моря стоять міста з чудовими іменами – Лісі, Зурбаган.Грін знав силу мрії і силу любові. Всі його розповіді про кохання закінчуються однією фразою – “Вони жили довго і померли в один день”. Найголовніше – зустрітися, знайти один одного.Маленька Ассоль, знедолені дитя, вихована добрим і люблячим батьком, живе відокремленої життям. Її відштовхують однолітки, недолюблюють дорослі, переносячи на дівчинку нелюбов до її батька.Одного разу в лісі її зустрічає дивна людина, розповідає казку про корабель з червоними вітрилами, і з цієї хвилини доля починає свою роботу. Ассоль повірила в казку, зробила її частиною своєї душі. Дівчинка була готова до чуда – і диво знайшло її.Грін показує, як хитромудрими шляхами дві людини, створені одне для одного, йдуть до зустрічі. Грей живе в зовсім іншому світі. Багатство, розкіш, влада дані йому за правом народження. А в душі живе мрія не про коштовності і бенкетах, а про море і вітрилах. Наперекір сім’ї він стає моряком, плаває по світу, і одного разу випадок приводить його в таверну селища, де живе Ассоль. Як грубий анекдот, розповідають Грею історію про божевільну, яка чекає на принца на кораблі з яскраво-червоними вітрилами.Як ніби дві струни зазвучали разом … Скоро настане той ранок, коли корабель підійде до берега, та Ассоль закричить: “Я тут! Ось я! “- І кинеться тікати прямо по воді.Мрія, якщо в неї повірити, тобто віддати їй життя, що б не говорили “мудрі” люди, стає могутньою силою творить.