Напишіть твір-роздум «Чи потрібно боротися зі своїми страхами й поганими звичкам?? і які є для цього способи» (за твором Л. Ворониної та власними міркуваннями).
Українська література
Напишіть твір-роздум «Чи потрібно боротися зі своїми страхами й поганими звичкам?? і які є для цього способи» (за твором Л. Ворониної та власними міркуваннями).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кожна людина чогось боїться.Навіть найсміливіший може мати стархи.Головний герой твору Л.Ворониної боявся свого друга Кактуса.І це може статися з будь-ким.На мою думку боротися зі страхом потрібно з часом, адже за декілька днів у тебе нічого не вийде.Зі страхом боротися складно але лекше боротись з поганими звичками. От напевно кожен може згадати, що йдучи дорогою до школи він бачив молодого чоловіка що палить цигарки.Це не правильно і зим треба бототись.Я вважаю, що вживаючи цигарки люди можуть потерпіти серйозної хвороби, часом невиліковної, як СНІД. Але кожен вибирає свій шлях, хтось бориться зі страхами чи звичками, хтось ні. Особисто моя думка, це при будь-якій ситуації залишатись людиною, а не боягузов чи курцем.
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