Напишіть твір за поданим початком. доберіть до нього заголовок. Україна - рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талановитий, працьовитий, співучий народ - українці.

Українська мова
Напишіть твір за поданим початком. доберіть до нього заголовок. Україна - рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талановитий, працьовитий, співучий народ - українці.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А на какую именно тему? "Про українську пісню", или вцелом "про україну"?
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