Напишіть твір за поданим початком. доберіть до нього заголовок. Україна - рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талановитий, працьовитий, співучий народ - українці.

Українська мова

Напишіть твір за поданим початком. доберіть до нього заголовок. Україна - рідний край, моя Батьківщина. Тут живу я і мої батьки. І тут живе талановитий, працьовитий, співучий народ - українці.

Автор: Гость