Напишите :1)S+H2 =gt;H2S (ОВР) 2)H2S +2NaOH=gt; Na2S+2H2O (ионное полное и сокращенное) 3)Na2S+CuCl2=gt;CuS(осадок)+2NaCl ( ионное полное и сокращенное)
Химия
Напишите :1)S+H2 =gt;H2S (ОВР) 2)H2S +2NaOH=gt; Na2S+2H2O (ионное полное и сокращенное) 3)Na2S+CuCl2=gt;CuS(осадок)+2NaCl ( ионное полное и сокращенное)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)H2+S=H2S H2(0)-2e--->2H(+) S(0)+2e--->S(-2) 2) H2S +2NaOH= Na2S+2H2O H2S + 2Na⁺ + 2OH⁻ = 2Na⁺ + S²⁻ + 2H2O H⁺+ OH⁻ = H2O 3)CuCl2+Na2S=CuS+2NaCl Cu²⁺+2Cl⁻+ 2Na⁺+S²⁻= CuS+ 2Na⁺+2Cl⁻ Cu²⁺+S²⁻=CuS
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