Напишите 10-15 слов профессионализмов к профессии домохозяйки
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Напишите 10-15 слов профессионализмов к профессии домохозяйки
Ответ(ы):
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Уборка,посуда,пыль,игрушки,пылесос,дети,готовка,жена,стирка,магазин.
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