Напишите 10 пословиц и 10 поговорок на любые темы !!!20 баллов

Ешь пирог с грибами , а язык держи ззубами ,,книга друг человека ,,родной край сердцу рай,,маленькое дело лушче безделия,,ум красит человека ,,книга мала да ума придала,,без соли хлеб не еда,,без хозяина дом сирота,,меньше знай крепчи спи. ))ПоговоркиБежал от дыма и упал в огонь.Без денег сон крепче.Без ума голова - ногам пагуба.Белый заяц бел, да цена ему пятнадцать копеек.Береги бровь, - глаз цел будет.Бери в работе умом а не горбом.Бить дурака - жаль кулака.Блины брюху не порча.Бог не выдаст - свинья не съест.Бог правду видит, да не скоро скажет.Богатому пакость, а убогому радость.