Напишите 10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол/глаголы во 2 лице единственного числа.

Напишите 10 пословиц и поговорок, в которых был бы глагол/глаголы во 2 лице единственного числа.

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