Напишите 10 примеров где причастный оборот не обособляется
Разное
Напишите 10 примеров где причастный оборот не обособляется
Ответ(ы):
Гость:
1)У машины был усталый, запыленный вид, ветровое стекло было заляпано разбившейся о него вдребезги мошкарой. (А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу») 2)Разбившейся о него вдребезги — определение, выраженное причастным оборотом. Оно стоит перед определяемым словом мошкарой и поэтому не обособляется. 3) Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. 4)Он слушал раскрыв рот. 5)Он работал спустя рукава. 6)Он бежал сломя голову. 7)Доносившийся снизу шум моря вызвал тревогу. 8)Он пришёл особенно возбуждённый и весёлый. 9)Застилавшие небо тучи скоро рассеялись. 10)Татьяна любит не шутя.
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