Напишите 20 односоставных предложений(на одну тему)

1.утро(назывное) 2.вечереет(безличное) 3.мне сутра не здоровится (безличное) 4.в окно повеяло весною(безличное) 5.прочитай правило в главе один (определённо-личное) 6.сказали ждать результатов до завтра(неопределённо-личное) 7.смотрю в окно 8.задумываюсь о вчерашнем дне 9.идти или не идти на работу 10.множество машин 11.музеи,скверы,парки 12.соборы,голуби на площадях 13.Ухоженные фонтаны, уличное многолюдье, шум, смех, радость 14.Синеватая черта большой речки… (Назывное.) 15.Запоздалый птичий перелет. (Назывное.) 16.Брожу по набережной снова. (Определенно- личное.) 17.Всё грущу о шинели. (Определенно-личное.) 18.В Сибири не любят горячку и спешку. (Неопределенно-личное.) 19.Теперь и пахарям можно отдохнуть. (Безличное.) 20.Повеет полем, первой бороздой. (Безличное.)