Напишите 3 предложения, где речь идёт о железе, как о химическом элементе, и 3 предл??жения, где железо выступает как простое вещество

Химия
Напишите 3 предложения, где речь идёт о железе, как о химическом элементе, и 3 предл??жения, где железо выступает как простое вещество
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элемент: 1. Железо входит в состав гема. 2. В соединении с хлором железо может быть двух- и трёхвалентно. 3. В доменном процессе железо руды является восстановителем. Простое вещество: 1. Железо обладает высокой теплопроводностью. 2. Железо является ферромагнетиком. 3. В метеоритном железе высоко содержание молибдена.
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