Напишите 3 предложения, где речь идёт о железе, как о химическом элементе, и 3 предл??жения, где железо выступает как простое вещество

Гость: Гость:

Элемент: 1. Железо входит в состав гема. 2. В соединении с хлором железо может быть двух- и трёхвалентно. 3. В доменном процессе железо руды является восстановителем. Простое вещество: 1. Железо обладает высокой теплопроводностью. 2. Железо является ферромагнетиком. 3. В метеоритном железе высоко содержание молибдена.