Напишите 5 предложений где зависимое слово стоит в начале предложения а потом 5 предложений в конце предложения.
Русский язык
Напишите 5 предложений где зависимое слово стоит в начале предложения а потом 5 предложений в конце предложения.
Ответ(ы):
Гость:
В Школу надо ходить Учить надо дома и тд
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Химия
1.К переходным элементам относятся: A) Литий; B) Сера; C)Ванадий; D) Селен; 2.Попарно вз??имодействуют простые вещества, образованные элементами:...
Химия
С какими из перечисленных веществ будет взаимодействовать k2o: оксид серы (6), оксид калия, гидроксид магния, соляная кислота, оксид цинка