Напишите 5 предложений где зависимое слово стоит в начале предложения а потом 5 предложений в конце предложения.

Русский язык
Напишите 5 предложений где зависимое слово стоит в начале предложения а потом 5 предложений в конце предложения.
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Гость:
В Школу надо ходить Учить надо дома и тд
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