Напишите абзац ( желательно средний) где есть и сострадательные причастия, и действительные. из журналов, книг, газет. и напишите где сострадательное и действительное причасие

это не то. мне нужен абзац истории, рассказа и т.д. где есть состр. и действ. причастия. то есть там Мы бегали по небосклону ......