Напишите алгоритм, пожалуйста. (срочно) Написать программу вычислений сопротивления электрической цепи, состоящей из двух параллельно соединения сопротивлений. • вычисление сопротивления элементов. •введите исход...

Напишите алгоритм, пожалуйста. (срочно) Написать программу вычислений сопротивления электрической цепи, состоящей из двух параллельно соединения сопротивлений. • вычисление сопротивления элементов. •введите исходные данные : Величина первого сопротивления (Ом) - 15 Величина второго (Ом) - 20. Сопротивление цепи : 8.57 Ом.