Напишите алгоритм сложения двух двухзначных целых чисел,учитывая,что исполнител?? может складываться только однозначные числа.
Информатика
Напишите алгоритм сложения двух двухзначных целых чисел,учитывая,что исполнител?? может складываться только однозначные числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program sum1; var a,b,s,i:real; begin Writeln('A = '); Readln(a); Writeln('B = '); Readln(b); s:=a+b; Writeln('A+B = 's); end.
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