Напишите алгоритм сложения двух двухзначных целых чисел,учитывая,что исполнител?? может складываться только однозначные числа.

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Напишите алгоритм сложения двух двухзначных целых чисел,учитывая,что исполнител?? может складываться только однозначные числа.

Автор: Гость