Напишите анализ стиха. Очень нужно! Отмечу лучшим Ты плачешь - светятся слезой Ресницы синих глаз. Фиалка, полная росой, Роняет свой алмаз. Ты улыбнулась - пред тобой Сапфира блеск погас: Его затмил огонь живой, Сиянье...

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Это стихотворение джордж нойл посвятил своей жене , в этих срокак он сравнивает её с сапфирами и огнеём он выражет её искрюнюю красоту в этих строках , он ей восхищается и сравнивает её характер с разными погодными условиями