Напишите биографию Ивана Ивановича Дмитривича (1760-1837)

Дмитриев Иван Иванович (1760 - 1837), поэт. Родился 10 сентября (21 н.с) в родовом поместье, в селе Богородское Казанской губернии, в старинной дворянской семье, ведущей свой род от князей Смоленских. В возрасте восьми лет был отдан в пансион Манженя в Казани, где обучался французскому языку, арифметике, рисованию. Затем учился в пансионе Кабрита, где кроме французского учил немецкий, историю и географию, русское правописание и математику. Отец забрал его из пансиона на одиннадцатом году жизни, взяв образование сына под свой контроль дома. Но единственное, что будущий поэт всегда делал с удовольствием, - чтение романов, французских и русских. Знал произведения Сумарокова, Ломоносова, Державина, Хемницера. Семья переезжает из деревни в Симбирск. В те времена в провинции не было театров, клубов, и все развлечения состояли в домашних беседах и вечеринках в кругу хороших знакомых. Для юного Дмитриева началась новая жизнь. Но вскоре ее вновь пришлось круто менять: начавшийся пугачевский бунт заставил семью уехать в Москву. Семья была стеснена в средствах, домашнее обучение прекратилось. В 1774 отец отвез сына в Петербург - по тогдашнему обыкновению дети дворян с детства записывались в военную службу, Дмитриев был записан солдатом в Семеновский полк. В Петербурге он стал учиться в полковой школе - и на сей раз недолго: Екатерина II, отправившись в Москву, взяла с собой по одному батальону из каждого полка, и Дмитриев попал в сопровождающие царицу. После завершения подобной миссии взял годовой отпуск и уехал на родину. Вернувшись в Петербург, несколько лет провел в "скучной унтер-офицерской службе". С 1777 Дмитриев стал заниматься литературной деятельностью, писал стихи. В этот год Н.Новиков начал издавать "Санкт-Петербургские Ученые Ведомости", поместив в предисловии приглашение к сотрудничеству. Дмитриев несколько раз посылал туда свои стихи, но они не имели особого успеха, поэтому на время оставляет это занятие. В эти годы происходит знакомство с Карамзиным, оказавшим на Дмитриева большое влияние, и хотя они встречались редко, но в течение сорока лет регулярно переписывались. В 1787 был произведен в прапорщики, в 1788 участвовал в войне со Швецией, четыре месяца прожив походной жизнью на границе с Финляндией. Вернувшись в Петербург, вновь интенсивно пишет стихи, много читает Державина, восхищаясь его поэзией. Знакомится с ним, часто встречается. В 1790 Карамзин начинает издавать "Московский журнал", и Дмитриев отдает туда все написанное в последние годы. Его сказка "Модная жена" принесла ему литературную известность. Большой успех имело и стихотворение - "Голубок". Карамзин писал: "Твои пьесы нравятся умным читателям". 1794 был особенно плодотворен. Дмитриев провел его на родине, в Сызрани, в странствовании по этому краю. Написал лучшие свои вещи: "Искатели фортуны", "К Волге", "Воздушные башни", "Причудница", "Чужой толк", "Ермак", "Глас патриота". В 1795 издал сборник "И мои безделки" (после карамзинского "Мои безделки"). Дмитриев тяготился военной службой, поэтому, получив в 1796 последний в гвардии чин капитана, вышел в отставку, причем с повышением - в чине полковника. Получает место за обер-прокурорским столом в сенате. Вскоре его назначают товарищем министра в новоучрежденном департаменте уделов и обер-прокурором сената. Все свои способности отдавал этой работе. Возобновил он и литературную деятельность, и литературные связи с М.Херасковым, Василием Пушкиным, В.Жуковским и др. литераторами. В 1796 выходит его "Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен". При Александре 1 "цензура обещала быть не столь строгою, как прежде" - возник журнал "Вестник Европы", издаваемый Карамзиным. Дмитриев активно пишет в него: в 1802 - 03 помещает 10 басен. После 1805 почти не писал. В 1806 становится сенатором, в 1810 назначается министром юстиции, активно выступает против злоупотреблений при чинопроизводстве, что приводит к конфликту с управляющим канцелярией и другими чиновниками министерства. Подает в отставку, в 1814 переселяется в Москву. В 1816 был назначен председателем комиссии для пособия жителям Москвы, потерпевшим от нашествия неприятеля. В 1820 выходит его "Избранный песенник для прекрасных девушек и любезных женщин". Позднее, оценивая поэзию Дмитриева, Белинский писал: "в стихотворениях Дмитриева, по их форме и направлению, русская поэзия сделала значительный шаг к сближению с простотой и естественностью, словом, с жизнью и действительностью". Последние годы жизни прожил в Москве, окруженный уважением общества, как один из лучших писателей своего времени и как заслуженный государственный деятель. Умер И.Дмитриев 3 октября (15 н.с.) 1837 в Москве