Напишите даты начала и конца походов войск Александра Македонского на Восток в тех местах где они начались и где закончились
История
Напишите даты начала и конца походов войск Александра Македонского на Восток в тех местах где они начались и где закончились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 334 году до нашей эры в Персию и 325 году до нашей эры в Индии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два пловца спрыгнули одновременно с лодки и поплыли по реке в противоположных направлениях:первый со скоростью 90 м/мин,второй со скоростью 40 м/ми...
Биология
Растениям для протекания фотосинтеза необходимо: 1)вода и свет. 2)углекислый газ. 3)минеральные вещества. 4)все перечисленное
Английский язык