Напишите даты начала и конца походов войск Александра Македонского на Восток в тех местах где они начались и где закончились

История
Напишите даты начала и конца походов войск Александра Македонского на Восток в тех местах где они начались и где закончились
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 334 году до нашей эры в Персию и 325 году до нашей эры в Индии
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