Напишите доклад о чайном грибе.Не слишком большой, чтобы легко читался, запоминал??я.Где растет?Где используется?Размер?Для чего он нужен?И так далее.

Биология
Напишите доклад о чайном грибе.Не слишком большой, чтобы легко читался, запоминал??я.Где растет?Где используется?Размер?Для чего он нужен?И так далее.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чайный гриб,  японский гриб,  морской квас,  чайная медуза,  медузомицет,  Medusomyces gisevi, также в быту просто «гриб» — симбиоз  дрожжей и уксуснокислых бактерий. Иностранные названия гриба чаще всего представляют собой вариации от японского слова «комбутя» (昆布茶, буквально «чай из морской капусты»). В США можно встретить этот напиток под схожим названием «комбуча». В Испании и юго-западной Франции известен под названием «Hongo». Содержит некоторое количество (около 2,5 %)  этилового спирта, а также дрожжеподобных грибов и уксуснокислых бактерий.Штаммы микроорганизмов, составляющие тело «гриба», могут варьироваться в зависимости от места происхождения. Гриб представляет собой толстую слоистую слизистую плёнку, плавающую на поверхности жидкой питательной среды (сладкого чая, сока); состоит из культуры находящихся в симбиотических отношениях микроорганизмов: дрожжеподобных грибов (Saccharomyces ludwigii,Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces bruxellensis, Candida stellata, Schizosaccharomyces pombe, Torulaspora delbrueckii, Zygosaccharomyces bailii и других) и бактерий (Acetobacter xylinum или другие виды рода Acetobacter).[источник не указан 1498 дней] Дрожжи сбраживают сахар с образованием спирта и углекислоты, а бактерии окисляют этиловый спирт в уксусную кислоту. Жидкость (обычно 4—9%-й раствор сахара в слабом чае) превращается в кисло-сладкий слегка газированный напиток — «чайный квас».Чайный гриб склонен заполнять всю свободную поверхность питательной среды. Поэтому в промышленных условиях он может достигать массы до 100 кг.[1]

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