Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 16 и26. Распределите электроны этих атомов по квантовым ячейкам. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?
Напишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми номерами 16 и26. Распределите электроны этих атомов по квантовым ячейкам. К какому электронному семейству относится каждый из этих элементов?
Ответ(ы):
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S +16 )2 )8 )6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 Fe +26 )2 )8 )14 )2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2