Напишите эссе на тему "Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с человеком". Если это что-то даст, то автор - Де Сент-Экзюпери
Обществознание
Напишите эссе на тему "Есть только одна подлинная ценность - это связь человека с человеком". Если это что-то даст, то автор - Де Сент-Экзюпери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напишу в кратце) Связь человека с человеком можно назвать общением. Благодаря общению мы передаем свои эмоции и чувства, информацию. Мы не можем существовать без этого. Мы каждый день общаемся с людьми, даже когда покупаем продукты или ходя в школу) (*В одиночку-ничего и точка. Не записывай, может этим тебе понятней будет)
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