Напишите ЭССЕ на тему роль демократии в жизни современного общества

я согласен с автором высказывания. Нельзя позволять, чтобы мысли об успехе затмевали разум человека, потому что люди, которых ты можешь отвергнуть, искушенный стремлением к богатству, могут еще не раз помочь тебе в том случае, если цель не будет достигнута. Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, обратимся к определению взаимоотношений между людьми. это неотъемлемая часть нашего человеческого мира. На возникновение, изменение и прекращение отношений влияет множество психологических факторов. Все они не могут быть зафиксированы, так как психология человека индивидуальна и не подлежит формальной определенности. Также на взаимоотношения может повлиять такой феномен как конфликт. Это наиболее острый, категоричный, эмоциональный способ разрешения противоречий в интересах, целях, взглядах, возникающий в процессе социального взаимодействия. Пример подобной проблемы - бывший президент Украины Янукович. Занимая должность главы государства, он воровал деньги из бюджета ,ничего не делая для народа. Происходила олигархизация власти. Народ созвал Майдан и сверг власть. Другой пример это Генерал войск Японии в 17 веке. Он завоевывал власть такими жесткими методами, не считаясь с народом и войнами, что, когда его отряд взяли в плен, его войны сами убили своего генерала. Из всего этого можно сделать вывод, что взаимоотношения со всеми людьми не проходят бесследно. Нужно держаться за людей, потому что в нужный момент рядом с нами окажутся только те люди, которых мы называли друзьями. Золотое парвило морали гласит: Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к тебе".