Напишите эссе на тему "Школа-второй дом" или "Сила человека в его просвещености" ка??ое эссе хотите выберите и напишите Максимум 20 предложений Помогите!!!

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Для меня школа – это мой второй дом. Здесь мы общаемся, советуемся и взрослеем. Для многих учеников и для меня школа - это что-то большее, чем просто образование. Недаром взрослые говорят, что школьные годы – это лучшие годы их жизни. Да действительно, самые важные годы своей жизни человек проводит в школе. Именно здесь он находит настоящих друзей, определяется в выборе своих увлечений, впервые сталкивается с жизненными трудностями и радуется своим первым победам. Школа надолго остается в сердце каждого человека светлым этапом жизненного пути. Ещё в детстве человек решает, кем ему быть, какую профессию выбрать. В школе формируется характер, складывается наше отношение к окружающему миру, здесь нас учат логически мыслить. Чем больше человек учится, тем он больше понимает себя, окружающую обстановку, близких людей. Всё главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и станешь в последующей жизни. Я учусь в самой замечательной школе г. Полярные Зори - гимназии №1. Я уверена, что именно эта школа сможет по-настоящему воспитать и научить. В моей школе самые лучшие учителя. Они не просто проводят уроки, а каждый старается заинтересовать своим предметом. Все вместе и каждый учитель в отдельности учит нас не только решать примеры и задачи, правильно и грамотно писать, но и благодаря нашим педагогам, мы постигаем самую важную науку: быть честными, добрыми, умело общаться, дружить. Я люблю свою школу и очень рада, что учусь именно в ней. Здесь я открыла свой внутренний мир, познала своё внутреннее "Я". Школа - мой второй дом, и каждый раз я прихожу в свою школу с улыбкой и хорошим настроением. В школе проходят лучше годы моей нашей жизни – юность. Я рада, что моя юность проходит именно здесь!