Напишите формулу вещества если известно что в состав его входят атомы кальция ,ат??м углевада и три атома кислорода

Химия
Напишите формулу вещества если известно что в состав его входят атомы кальция ,ат??м углевада и три атома кислорода
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Гость:
СaCO3 (Калий Це О Три)
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