Напишите , как называются указанные дни и над какими параллелями солнце стоит в зените в каждой их этих дней. 22 июня_________________________ 23 сентября ____________________ 22 декабря____________________ 21 марта________...
География
Напишите , как называются указанные дни и над какими параллелями солнце стоит в зените в каждой их этих дней. 22 июня_________________________ 23 сентября ____________________ 22 декабря____________________ 21 марта________________________ Какое полушарие больше освещено Солнцем? 22 июня______________________________________ 22 декабря___________________________________
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 июня день летнего солнцестояния 23 сентября день осенего равноденья 22 декабря день зимнего солнце стояния 21 марта день весенего солнце стояния 22 июня больше освещено северное полушарие,а 22 декабря больше южное полушарие
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