Напишите , как называются указанные дни и над какими параллелями солнце стоит в зените в каждой их этих дней. 22 июня_________________________ 23 сентября ____________________ 22 декабря____________________ 21 марта________...

География

Напишите , как называются указанные дни и над какими параллелями солнце стоит в зените в каждой их этих дней. 22 июня_________________________ 23 сентября ____________________ 22 декабря____________________ 21 марта________________________ Какое полушарие больше освещено Солнцем? 22 июня______________________________________ 22 декабря___________________________________

Автор: Гость