Напишите каждое предложение в отрицательной и вопросительной форме: 1.There are many pupils in the classroom. 2. There is some meat on the plate. 3. There are four parks in the city.
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Напишите каждое предложение в отрицательной и вопросительной форме: 1.There are many pupils in the classroom. 2. There is some meat on the plate. 3. There are four parks in the city.
Ответ(ы):
Гость:
There are no pupils in the classroom. Are there any pupils in the classroom? 2. There is no meat on the plate. Are there some meat on the plate? 3 there are no parks in the city. Are there any parks in the city?
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