Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные мол...
Химия
Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молекулярные массы данных веществ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3-Mr (FeCl3)=Ar (Fe)+Ar (Cl)3= 162.5 Al2O3-Mr (Al2O3)=Ar (Al)2+(O)3=75 CaCO3-Mr (CaCO3)=Ar (Ca)+Ar(C) +Ar (O)3=100
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Платье стойло 110 тыс рублей после повышения цены оно стало стоить 121 тыс рублей.На ??колько процентов повысилась цена платья? РЕШИТЕ ЧЕРЕЗ ПРОП...
Математика
Картонная коробка имеет форму куба со стороной 40 см ее обвязали крест- накрест какова длина ленты запиши ответ в метрах и сантиметрах
Математика
Русский язык