Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные мол...

Химия

Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молекулярные массы данных веществ.

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