Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные мол...

Химия
Напишите химические формулы веществ,если известно,что в состав их входят:а)атом ж??леза и три атома хлора б)два атома алюминия и три атома кислорода в)атом кальция,атом углерода и три атома кислорода.Вычислите относительные молекулярные массы данных веществ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
FeCl3-Mr (FeCl3)=Ar (Fe)+Ar (Cl)3= 162.5 Al2O3-Mr (Al2O3)=Ar (Al)2+(O)3=75 CaCO3-Mr (CaCO3)=Ar (Ca)+Ar(C) +Ar (O)3=100
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