Напишите химическую формулу вещества, если известно ,что в состав входят 2 атома у??лерода ,4 атомов водорода и 2 атома кислорода. Рассчитайте его относительную молекулярную массу.

Химия

Напишите химическую формулу вещества, если известно ,что в состав входят 2 атома у??лерода ,4 атомов водорода и 2 атома кислорода. Рассчитайте его относительную молекулярную массу.

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