Напишите химическую формулу вещества, если известно ,что в состав входят 2 атома у??лерода ,4 атомов водорода и 2 атома кислорода. Рассчитайте его относительную молекулярную массу.
Химия
Напишите химическую формулу вещества, если известно ,что в состав входят 2 атома у??лерода ,4 атомов водорода и 2 атома кислорода. Рассчитайте его относительную молекулярную массу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(C2H4O2) = 12*2 + 1*4 + 16*2 =60
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