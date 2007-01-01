Напишите кому не сложно краткое изложения по книге Гарри Поттер и Узник Азкабана. (10-15 линий)

Двенадцать долгих лет в Азкабане - мрачной тюрьме волшебного мира - содержался всем известный узник по имени Сириус Блек. Его обвиняли в убийстве тринадцати человек и считали наследником Лорда Волан-де-Морта. И вот он бежал, и из оставленных им следов ясно, что на этот раз убийца поставил целью избавиться от Гарри Поттера. Теперь Гарри Поттер в опасности, даже за стенами своей волшебной школы, даже в окружении друзей - потому что среди них есть предатель, готовый открыть убийце путь в Хогвартс.