Напишите кратко похвальное слово Державину Гавриил Романовичу достижения что он сделал. Напишите пожалуйста.
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Напишите кратко похвальное слово Державину Гавриил Романовичу достижения что он сделал. Напишите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
У Державина прекрасные стихотворения, в одном из них с названием "Памятник" (прочитай его, вдруг спроят о чём он) Гавриил Романович ещё при его написании знал, что будет знаменит и что его творения не забудут. Это был очень талантливый человек с необычайным чувством рифмы в стихотворениях.
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