Напишите краткое рассуждение: Кто виноват что судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекурово сложились так трогично.
Разное
Напишите краткое рассуждение: Кто виноват что судьбы Владимира Дубровского и Маши Троекурово сложились так трогично.
Ответ(ы):
Гость:
Думаю что отец, так как именно он заставил Машу выйти за другого, а не за Владимира ........... Прости, всё что могу сказать
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