Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)

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Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Надо отличать местоименные наречия от  отрицательных местоимений:                 никто,   ничто,   некого,   нечего,   никакой,   ничей.       При  этих местоимениях,  когда есть предлог,  не  и  ни  пишутся раздельно,               например:    ни у кого,   не у кого,   ни на какой,   ни в чьей.         Отрицательные местоимения отвечают на падежные вопросы   или на вопросы    какой?   чей?    
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