Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)
Русский язык
Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)
Ответ(ы):
Гость:
Надо отличать местоименные наречия от отрицательных местоимений: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. При этих местоимениях, когда есть предлог, не и ни пишутся раздельно, например: ни у кого, не у кого, ни на какой, ни в чьей. Отрицательные местоимения отвечают на падежные вопросы или на вопросы какой? чей?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу как разложить горькими весом 1,2 ..,9г в три коробочки так,чтобы в первой было две гирьки,во второй-три,в третьей-четыре,а суммарный ве...
Українська література
Экономика
При цене 300 рублей удается продать за день 200 единиц товара, а при цене 280 – 225. Является ли спрос эластичным в интервале цен от 280 до 300 руб...
Математика