Напишите лингвистический рассказ на тему "Правописание "не" и "ни" в отрицательных наречиях"срочно)

Гость: Гость:

Надо отличать местоименные наречия от отрицательных местоимений: никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей. При этих местоимениях, когда есть предлог, не и ни пишутся раздельно, например: ни у кого, не у кого, ни на какой, ни в чьей. Отрицательные местоимения отвечают на падежные вопросы или на вопросы какой? чей?