Напишите маленькое сочинение взяв за основу строку из стихотворения пушкина люблю я пышное природы увяданье

Гость: Гость:

Я пышное природы уведанье. Я просто гнелое тело у которого есть разум. Я давно увял в душе, но по сути всего лишь группа атомов. Природа меня это плод моего воображения. Даже если природа цветет, то я увядаю..постепенно... Со временем...и никто уже не знает обо мне