Напишите маленькое сочинение взяв за основу строку из стихотворения пушкина люблю я пышное природы увяданье

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Напишите маленькое сочинение взяв за основу строку из стихотворения пушкина люблю я пышное природы увяданье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пышное природы уведанье. Я просто гнелое тело у которого есть разум. Я давно увял в душе, но по сути всего лишь группа атомов. Природа меня это плод моего воображения. Даже если природа цветет, то я увядаю..постепенно... Со временем...и никто уже не знает обо мне
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