Напишите маленькое сочинение взяв за основу строку из стихотворения пушкина люблю я пышное природы увяданье
Русский язык
Напишите маленькое сочинение взяв за основу строку из стихотворения пушкина люблю я пышное природы увяданье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я пышное природы уведанье. Я просто гнелое тело у которого есть разум. Я давно увял в душе, но по сути всего лишь группа атомов. Природа меня это плод моего воображения. Даже если природа цветет, то я увядаю..постепенно... Со временем...и никто уже не знает обо мне
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В зеркало залива сонный лес глядит,В чаще молчаливой Темнота лежит.Вот уж песнь заводит Песенник лихой, Из кружка выходит Парень молодой.Песне отве...
Геометрия
На відрізку АВ довжиною 39 см взято точку К.Знайдіть довжини відрізків АК та ВК,якщ?? АК менший від ВК в 2 рази
Русский язык