Напишите мини-рассказ, что произошло (случилось) с той вещью, которую вы купили в магазине "Всё для счастья".

У каждого человека есть особенные вещи, история которых интересна и дорога сердцу. Для меня это небольшая шкатулка, в которой я храню свои украшения – цепочку, колечко, сережки. Она сделана из тонкого, почти прозрачного фарфора, и расписана нежными полуоткрытыми розовыми бутонами. Мне очень нравится разглядывать эти крошечные букетики, гладить пальцами глянцевые края шкатулки. Эту шкатулку я купила в антикварном магазине "Всё для счастья". Продавец рассказал мне удивительную историю об этой шкатулки, еще в довоенное время. Это были годы танго, фокстротов и пышных ситцевых платьев. Затем грянула страшная, безжалостная война, и семья владевшая этой шкатулкой была вынуждена отправиться в эвакуацию. Фарфоровая шкатулка – единственная красивая вещица, которую удалось сохранить и вернуть домой после освобождения нашей страны от фашистов. Сейчас я горжусь,что могу назвать эту чудесную шкатулку своей. Я очень берегу эту вещицу, помня о ее трогательной и удивительной истории. Надеюсь когда-нибудь передать ее своей дочери на долгую память.