Напишите МИНИ рассказ на английском про СОБАК(какие они) про их доброту ,про то как они нас любят и тд
Английский язык
Напишите МИНИ рассказ на английском про СОБАК(какие они) про их доброту ,про то как они нас любят и тд
Ответ(ы):
Гость:
Dog is very responsive animals are very good friends. I love dogs big and small, furry and not so, they are all very nice. Dogs are very loyal to their owners. They will never betray you and will not throw.
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