Напишите мини сочинение 5 - 7 предложений на тему школа, в разговорном стиле

Школа представляет собой большое, высокое здание, где учителя преподают своим ученикам разновидности наук: математика, химия, физика, биология и другие... также в школе можно научиться одному из иностранных языков (английскому, немецкому, французскому) в школе ставят отметки за домашнее задание и за то, готов ты к предмету или же нет. в школе можно завести как друзей, так и недоброжелателей, но лучше всего не вступать в конфликты, ведь в школу мы, в первую очередь, ходим получать знания, чтобы поступить в хороший вуз или колледж...