напишите мини сочинение "Если бы я была магом" пж.

Если бы я была волшебницей...Если бы я была волшебницей, то сделала бы так, чтобы мир был на всей Земле.Люди были бы добрыми, приветливыми, и чтобы слеза бежала только от смеха.У всех детишек были бы мама и папа, и никаких детских домов не было бы. Раздала бы игрушки и сделала так, чтобы все дети могли учиться и знали, что такое конфеты и мороженое.У бездомных животных были бы дома и приюты.Если бы я была волшебницей, то я бы помогла людям беречь природу: рационально использовать богатства, не засорять, не уничтожать. И чтобы машины ездили на газированной воде, а выхлопные газы пахли цветами.Так давайте каждый из нас в душе будет хоть чуть-чуть волшебником.