Напишите мини-сочинение на тему " Рыцарский турнир" от имени рыцаря, дамы его сердца , монаха.

Сегодня я впервые участвую в рыцарском турнире. Настоящий турнир, я буду биться против лучших рыцарей королевства! Все мои сегодняшние победы будут посвящены леди Юлии, дочери маркиза де Морз! Множество рыцарей съехалось на турнир, среди которых и опытные воины, и молодые отпрыски дворянских семей. Турнир происходит на ристалище – большой зеленой поляне, огражденной изгородью с флагами, щитами и вымпелами. За изгородью расположились зрители. На почетной трибуне под балдахином - маркиз де Морз, величественный и великолепный в черно-золотом одеянии, окруженный почетными гостями: высокородными сеньорами. Рядом с ним жена и дочь - прекрасная леди Юлия. Праздничное оживление царило повсюду. Сновали торговцы фруктами и сладостями, вином и напитками. В начале турнира все рыцари подошли к главной трибуне и, поклонившись, приветствовали маркиза. После жеребьевки участники разошлись по своим шатрам и палаткам – готовиться к схваткам. Суть поединка проста - на полном скаку нужно выбить копьем из седла противника. Если на земле оказывались оба соперника, то они дрались на мечах, палицах и другом оружии. Победителю, иногда, доставались конь и доспехи. Итак, герольды в пестрых костюмах, затрубили в трубы, и турнир начался. Я сел на своего верного коня и поднял длинное полосатое копье, украшенное синим бархатным вымпелом в форме треугольника. Посередине шелком вышит лев – символ моего славного рода. Защищенный кожаной рубашкой, кольчугой и коваными доспехами, я опустил забрало, прикрылся щитом и ринулся в свой первый бой…