Напишите мини сочинение на тему "Ответственность"

Что такое ответственность? Ответственность - это обязанность перед кем-то или перед чем-то.Общественный долг, честь и совесть, жизненная позиция - это мера ответственности перед обществом. Каждый должен научиться руководить собой, то есть - самовоспитывать себя. Самовоспитание - это также проявление ответственности, которая свидетельствует о зрелости человека, его духовную стойкость.