Напишите мини сочинение на тему "Ответственность"

Напишите мини сочинение на тему "Ответственность"

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Что такое ответственность? Ответственность - это обязанность перед кем-то или перед чем-то.Общественный долг, честь и совесть, жизненная позиция - это мера ответственности перед обществом. Каждый должен научиться руководить собой, то есть -  самовоспитывать себя. Самовоспитание - это также проявление ответственности, которая свидетельствует о зрелости человека, его духовную стойкость. 
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